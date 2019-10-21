Литва готова на все, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала в страну

В Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.

Как сообщает Delfi со ссылкой на BNS , министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил о намерении литовских властей ввести меры для предотвращения попадания на рынок страны электричества, произведенного белорусской АЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предложил лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции.

Министр отметил, что в стране будут вносить поправки в законодательство, чтобы электричество с БелАЭС не попало в Литву.

«Какими они (меры — ред.) могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно, - мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», — отметил Жигимантас Вайчюнас. Он подчеркнул, что Литва будет настойчиво рекомендовать Латвии и Эстонии также критично относиться к белоруской электроэнергии.