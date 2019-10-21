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Литва готова на все, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала в страну
22.10.2019 17:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.
Как сообщает
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предложил лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции.
Министр отметил, что в стране будут вносить поправки в законодательство, чтобы электричество с БелАЭС не попало в Литву.
«Какими они (меры — ред.) могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно, - мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», — отметил Жигимантас Вайчюнас. Он подчеркнул, что Литва будет настойчиво рекомендовать Латвии и Эстонии также критично относиться к белоруской электроэнергии.
Напомним, что ранее Литва
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В Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.
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