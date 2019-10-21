ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва готова на все, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала в страну

22.10.2019 17:35 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.

Как сообщает Delfi со ссылкой на BNS, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил о намерении литовских властей ввести меры для предотвращения попадания на рынок страны электричества, произведенного белорусской АЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предложил лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции.

Министр отметил, что в стране будут вносить поправки в законодательство, чтобы электричество с БелАЭС не попало в Литву.

«Какими они  (меры — ред.) могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно, - мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», — отметил Жигимантас Вайчюнас. Он подчеркнул, что Литва будет настойчиво рекомендовать Латвии и Эстонии также критично относиться к белоруской электроэнергии.

Напомним, что ранее Литва закупила на случай чрезвычайной ситуации и утечки радиации с белорусской атомной станции огромную партию лекарств, содержащих йод. 3 мая этого года Литва обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС, пуск первого энергоблока которой планируется на январь 2020 года. В Беларуси резко отрегаировали на данное заявление литовской стороны: начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, заявил, что Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в вопросах ядерной безопасности: используется международная экспертиза и передовой опыт, сотрудничество с МАГАТЭ, белорусскому регулятору оказывается консультативная и техническая помощь Еврокомиссии. 
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент Кубы завтра прибудет в Беларусь с официальным визитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика