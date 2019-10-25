Лукашенко и Токаев договорились о поставках нефти, но оно сегодня подписано не будет

Переговоры об экономическом сотрудничестве Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаева прошли в Нур-Султане 24 октября. Согласованы также поставки нефти и нефтепродуктов, однако соглашение в ходе визита Лукашенко подписано не будет.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Как пишет БЕЛТА , Беларусь и Казахстан решили проконсультироваться с Россией о поставках нефти через ее территорию.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, многолетнее успешное сотрудничество двух стран позволяет строить серьезные планы на будущее. Товарооборот приближается к миллиарду долларов, дисбаланс в торговле стран склоняется в пользу Беларуси, но в последние годы вырос импорт из Казахстана.

«Мы сегодня готовы двигаться дальше - от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий», - сказал белорусский президент и добавил, что по всем вопросам переговоров уже достигнуты серьезные соглашения.

Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что эти договоренности будут реализованы в самом ближайшем будущем.

Казахстан заинтересован в увеличении объемов торговли с Беларусью, расширении связей в гуманитарной сфере и активном взаимодействии в международных организациях.

Среди прочих документов Казахстан и Беларусь согласовали и поставки нефти и нефтепродуктов, но в ходе визита Лукашенко в Нур-Султан соглашение подписано не будет. Казахстан готов предоставить партнерам возможность договариваться с отечественными нефтедобывающими компаниями, пишет 25 октября портал vlast.kz со ссылкой на министра энергетики Каната Бозумбаева.