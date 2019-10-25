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Лукашенко и Токаев договорились о поставках нефти, но оно сегодня подписано не будет
25.10.2019 10:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Переговоры об экономическом сотрудничестве Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаева прошли в Нур-Султане 24 октября. Согласованы также поставки нефти и нефтепродуктов, однако соглашение в ходе визита Лукашенко подписано не будет.
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«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, многолетнее успешное сотрудничество двух стран позволяет строить серьезные планы на будущее. Товарооборот приближается к миллиарду долларов, дисбаланс в торговле стран склоняется в пользу Беларуси, но в последние годы вырос импорт из Казахстана.
«Мы сегодня готовы двигаться дальше - от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий», - сказал белорусский президент и добавил, что по всем вопросам переговоров уже достигнуты серьезные соглашения.
Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что эти договоренности будут реализованы в самом ближайшем будущем.
Казахстан заинтересован в увеличении объемов торговли с Беларусью, расширении связей в гуманитарной сфере и активном взаимодействии в международных организациях.
Среди прочих документов Казахстан и Беларусь согласовали и поставки нефти и нефтепродуктов, но в ходе визита Лукашенко в Нур-Султан соглашение подписано не будет. Казахстан готов предоставить партнерам возможность договариваться с отечественными нефтедобывающими компаниями, пишет 25 октября портал
Напомним, в Нур-Султане 24 октября проходит бизнес-форум, на котором Беларусь и Казахстан
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Переговоры об экономическом сотрудничестве Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаева прошли в Нур-Султане 24 октября.
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