|
Лукашенко о транзите казахстанской нефти через РФ: «Думаю, договоримся»
25.10.2019 13:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Минск планирует провести консультации с Москвой о транзите нефти из Казахстана через ее территорию, в «Транснефти» говорят, что к ним пока не обращались по этому поводу.
24 октября Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Нур-Султане с Касым-Жомарт Токаевым, в числе других вопросов, были
Казахстан готов предоставить партнерам возможность договариваться с отечественными нефтедобывающими компаниями. Стороны решили проконсультироваться с Россией о поставках нефти через ее территорию. Москва пока не дала согласия на транзит.
«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», —
Представитель российской компании «Транснефти» Игорь Демин
История вопроса
В апреле в Беларуси уже
В августе «Белнефтехим»
Напомним, в апреле в «нефтяных» отношениях Беларуси и России произошел скандальный инцидент. 19 апреля в концерне «Белнефтехим»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск планирует провести консультации с Москвой о транзите нефти из Казахстана через ее территорию, в «Транснефти» говорят, что к ним пока не обращались по этому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)