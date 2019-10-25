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Лукашенко о транзите казахстанской нефти через РФ: «Думаю, договоримся»

25.10.2019 13:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минск планирует провести консультации с Москвой о транзите нефти из Казахстана через ее территорию, в «Транснефти» говорят, что к ним пока не обращались по этому поводу.

24 октября Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Нур-Султане с Касым-Жомарт Токаевым, в числе других вопросов, были согласованы поставки нефти и нефтепродуктов. Но соглашение пока не подписано.

Казахстан готов предоставить партнерам возможность договариваться с отечественными нефтедобывающими компаниями. Стороны решили проконсультироваться с Россией о поставках нефти через ее территорию. Москва пока не дала согласия на транзит.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — цитирует президента Беларуси ТАСС.

Представитель российской компании «Транснефти» Игорь Демин заявил ТАСС, что они пока не получали обращений по поводу проведения консультаций по транзиту нефти из Казахстана в Беларусь.

История вопроса

В апреле в Беларуси уже рассматривалось несколько вариантов ухода от российской нефти. Беларусь периодически поднимает вопрос поиска альтернативы. Чаще всего это происходит в моменты обострения отношений между двумя странами. В начале года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти альтернативные варианты поставки нефти в Беларусь. Эта тема поднималась двумя годами ранее, когда российская сторона резко сократила поставки нефти в Беларусь. В конце 2018 года Россия запретила поставки бензина, дизтоплива и мазута в Беларусь до конца 2019 года из-за возможного реэкспорта.

В августе «Белнефтехим» объявил о повышении с 1 сентября тарифа на транзит российской нефти, обосновав это снижением объемов по нефтепроводу «Дружба» во втором квартале.

Напомним, в апреле в «нефтяных» отношениях Беларуси и России произошел скандальный инцидент. 19 апреля в концерне «Белнефтехим» заявили, что качество российской нефти резко ухудшилось. Начались разбирательства, результатом которых стало признание Россией факта, и «Транснефть» выплатила более 2,3 миллиона евро компенсации Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск планирует провести консультации с Москвой о транзите нефти из Казахстана через ее территорию, в «Транснефти» говорят, что к ним пока не обращались по этому...
 
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