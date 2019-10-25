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От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Итоги переговоров президентов Беларуси и Казахстана
25.10.2019 15:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОт усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Нур-Султане президентами Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели серию переговоров. Были отмечены хорошие перспективы в плане экономического сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Казахстана приблизился к миллиарду долларов, и у стран есть все возможности, чтобы существенно увеличить цифру.
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От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Итоги переговоров президентов Беларуси и Казахстана
От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в...
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