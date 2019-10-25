ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Итоги переговоров президентов Беларуси и Казахстана

25.10.2019 15:22 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Нур-Султане президентами Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели серию переговоров. Были отмечены хорошие перспективы в плане экономического сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Казахстана приблизился к миллиарду долларов, и у стран есть все возможности, чтобы существенно увеличить цифру.

 
 
Ссылка на источник 113
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о транзите казахстанской нефти через РФ: «Думаю, договоримся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика