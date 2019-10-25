Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Итоги переговоров президентов Беларуси и Казахстана От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в...

От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Нур-Султане президентами Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели серию переговоров. Были отмечены хорошие перспективы в плане экономического сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Казахстана приблизился к миллиарду долларов, и у стран есть все возможности, чтобы существенно увеличить цифру.