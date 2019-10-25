Что бы мы спросили у мэра города Александра Рогачука, если бы могли

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже через неделю, 2 ноября 2019 года состоится традиционная встреча с руководством города , депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб. Хорошая, можно сказать уникальная в рамках Беларуси, возможность быть услышанным и задать свой вопрос непосредственно главе горисполкома.





К сожалению, последняя встреча затянулась по причине большого количества вопросов по узким, хотя на наш взгляд тоже важным, тематикам. Вряд-ли что-то новое Рогачук нам сможет сказать по вопросу завода АКБ или про бездомных животных. Хотелось бы услышать вопросы (а главное - ответы на них) и по другим направлениям. Отчёт о проделанной работе будет представлен, не сомневаемся, и эта работа выполнена хорошо (на наш взгляд, кто-то может не согласиться). Сложно сказать, смог ли бы кто-то справиться лучше, чем действующая команда.

В прошлый раз мы приготовили сразу ряд вопросов (они уже не актуальны), отправили заранее, потом после встречи была ещё надежда, что получим ответы, задавали их повторно, но нет... Так они тогда и повисли в воздухе. Спишем это на большую загруженность перед празднованием 1000-летия. Хотя надо признать, что постепенно каждый из этих вопросов тем или иным образом был решён или реализован. Ну разве что стадион новый не построили, но был дан ответ, что работа продолжается. Такое ощущение, что вопросы просто приняли к сведению, и работали в данных направления.

Так же очень жаль, что не получится побывать на будущей встрече 2 ноября, поэтому делаем "ход конём" - озвучиваем вопросы сейчас и здесь. Кроме того, любой посетитель может в комментариях оставить свой вопрос, и не сомневайтесь, что он будет услышан и прочитан. Помните, с чего началась прошлая, "весенняя" встреча? Тогда глава города ответил на претензию, высказанную в комментариях о неудовлетворительном состоянии проезда на Гоголя. Потом его очень оперативно заасфальтировали на радость жителям ближайших домов.





Таким образом мы считаем - нужно подходить конструктивно к данной позиции руководства города и высказывать свои пожелания, мысли, претензии. Мы часто упрекаем власть, что она не слышит людей, и так оно порой и есть, но в данной ситуации "мяч на нашей стороне", и важно использовать эту возможность с пользой.

Итак, наши вопросы:

1. Когда наконец-то будет завершена реконструкция проезда между Краснознамённой и Ковельской ( улица военврача Маслова )? Почему процесс фактически "стоит", что мешает взять, и сделать?





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