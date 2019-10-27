Лукашенко не хочет воевать, но к войне готов

Белорусский президент все военное начальство, чтобы поговорить об активности войск НАТО возле белорусских границ. Президент говорил про войну, бряцание оружием и второй Чернобыль, особо отмечая, что воевать мы не хотим, но если будет надо - нанесем врагам ощутимый урон.

Александр Лукашенко 28 октября заслушал доклад государственный секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, министра обороны Беларуси Андрея Равкова и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, предложениях по реагированию.

Президент Беларуси начал совещание с оценки сил войск, которые были переброшены к границе с Беларусью. Он заявил, что «30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии».

«Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять», - полагает Лукашенко. Однако его настораживает сам факт столь «демонстративной» переброски войск из-за океана.

«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что отслеживал информацию в СМИ о реакции белорусских политологов, общества, экспертов, и оценил ее как «неправильную», а также отметил, что дал поручение разработать план план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Лукашенко также отметил, что некоторые «блогеры и шарлатаны» развивают конспирологическую версию происходящего.

«Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить», - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко предупредил литовские власти о том, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднесрочную перспективу и будущее. «Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите», - отметил он, добавив, что литовцы должны понимать: у Беларуси достаточно сил и средств для того, чтобы «ответить асимметрично».

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от БелАЭС.

«Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет» - предупредил белорусский президент.

В завершении он приказал не бряцать зря оружием и попросил рассказать, как военные будут готовиться к учениям в своих границ.

«Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие», - отметил Лукашенко.