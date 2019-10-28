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Как ответит Беларусь на размещение войск НАТО у ее границ

29.10.2019 10:18 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственная граница в литовском направлении будет усилена, численность сухопутных войск увеличится.

Об этом заявил министр обороны страны Андрей Равков после доклада президенту 28 октября на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, будут приняты и другие меры – дипломатические и информационные, что «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

Равков отметил, что учения НАТО будет проходить в непосредственной близости от Белорусской АЭС, но она защищена с воздуха новейшим вооружением. На совещании с силовым блоком Александр Лукашенко поручил усилить ее наземную защиту. 

«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «второй Чернобыль» Европа не переживет.

Равков отметил, что «тот накал по проведению учений на сопредельной территории» намного выше, чем пять лет назад. Беларусь отслеживает эти процессы и принимает соответствующие меры противодействия.

Ранее Лукашенко поручил разобраться с бронетанковой техникой США, размещенной в 15 километрах от границы Беларуси. Глава Нацобороны Литвы Раймундас Каробликомментируя обеспокоенность Беларуси по поводу появления танков и военнослужащих США у ее границы, отметил, что Беларуси ничто не угрожает, по крайней мере, с Запада, и Литва надеется на адекватную реакцию белорусской стороны.

 
 
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Государственная граница в литовском направлении будет усилена, численность сухопутных войск увеличится.
 
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