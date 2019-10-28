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Профилактика преступлений и неотвратимость наказания: меры по борьбе с наркотиками обсудили на совещании у Президента

29.10.2019 15:24 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений. На совещании у Президента сегодня обсуждали пути противодействия распространению наркотиков. Актуальная для Беларуси тема на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, также была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. В то же время летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Таким образом, всего за 5 лет преступлений в этой сфере стало в полтора раза меньше. А уровень смертности от передозировок в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США.
 
 
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Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений. На совещании у Президента сегодня обсуждали пути противодействия распространению наркотиков....
 
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