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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко поставил задачу завершить уборку урожая до 7 ноября Обсудили сегодня во Дворце Независимости и актуальные вопросы аграрной сферы: объемы, разнообразие экспорта, а также ход осенних полевых работ. Александр...

Обсудили сегодня во Дворце Независимости и актуальные вопросы аграрной сферы: объемы, разнообразие экспорта, а также ход осенних полевых работ. Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и рассмотрел основные сезонные вопросы сельского хозяйства. Погода этой осенью способствовала качественной работе, и тем не менее это не повод расслабиться на завершающей стадии. Проблемы есть: Президент привел конкретные примеры.