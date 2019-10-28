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Александр Лукашенко поставил задачу завершить уборку урожая до 7 ноября

29.10.2019 15:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Обсудили сегодня во Дворце Независимости и актуальные вопросы аграрной сферы: объемы, разнообразие экспорта, а также ход осенних полевых работ. Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и рассмотрел основные сезонные вопросы сельского хозяйства. Погода этой осенью способствовала качественной работе, и тем не менее это не повод расслабиться на завершающей стадии. Проблемы есть: Президент привел конкретные примеры.
 
 
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Обсудили сегодня во Дворце Независимости и актуальные вопросы аграрной сферы: объемы, разнообразие экспорта, а также ход осенних полевых работ. Александр...
 
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