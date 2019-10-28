|
Литовский президент ответил на выпады Лукашенко
29.10.2019 15:26 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Литвы ответил на выпады Александра Лукашенко касательно размещения вблизи белорусской границы войск НАТО. Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не планирует угрожать соседям, а лишь защищает свой суверенитет.
Кроме того, Науседа отметил важность привлечения НАТО для Литвы и ее граждан. При этом Литва не претендует на чужие земли и запугиванием соседей заниматься не планирует.
«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО, – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал Науседа
Он добавил, что Литва старается защитить свою страну, но при этом ведет миролюбивую политику.
«Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — сказал он.
Напомним, что накануне у Александра Лукашенко
По итогам совещания глава Минобороны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы ответил на выпады Александра Лукашенко касательно размещения вблизи белорусской границы войск НАТО. Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)