Литовский президент ответил на выпады Лукашенко

Президент Литвы ответил на выпады Александра Лукашенко касательно размещения вблизи белорусской границы войск НАТО. Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не планирует угрожать соседям, а лишь защищает свой суверенитет.

Кроме того, Науседа отметил важность привлечения НАТО для Литвы и ее граждан. При этом Литва не претендует на чужие земли и запугиванием соседей заниматься не планирует.

«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО, – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал Науседа Žinių radijas .

Он добавил, что Литва старается защитить свою страну, но при этом ведет миролюбивую политику.

«Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — сказал он.

Напомним, что накануне у Александра Лукашенко прошло совещание с участием государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, министра обороны Беларуси Андрея Равкова и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Высокое военное начальство обсуждало с президентом активность войск НАТО у границ Беларуси.