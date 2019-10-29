Представители Беларуси и США встретились по поводу размещения войск НАТО у границ Беларуси

Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсуждены на встрече представителей Беларуси и США в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госсекретариат Совета Безопасности.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны в связи с размещением военной техники и сухопутных войск в Литве рядом с границей Беларуси.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и временный поверенный в делах США в республике Дженифер Мур обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Представитель США подробно проинформировала госсекретаря Беларуси о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».

Она уточнила состав и численность военных сил, которые участвуют в учениях, и рассказала, на какой срок они прибыли.