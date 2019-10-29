ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители Беларуси и США встретились по поводу размещения войск НАТО у границ Беларуси

30.10.2019 08:50 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсуждены на встрече представителей Беларуси и США в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госсекретариат Совета Безопасности.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны в связи с размещением военной техники и сухопутных войск в Литве рядом с границей Беларуси.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и временный поверенный в делах США в республике Дженифер Мур обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Представитель США подробно проинформировала госсекретаря Беларуси о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».

Она уточнила состав и численность военных сил, которые участвуют в учениях, и рассказала, на какой срок они прибыли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсуждены на встрече представителей Беларуси и США в Минске.
 
Новости дня
Новости политики
 
На совещании у Президента обсуждали пути противодействия распространению наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика