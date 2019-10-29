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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На совещании у Президента обсуждали пути противодействия распространению наркотиков Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений: на совещании у Президента накануне обсуждали пути противодействия распространению наркотиков....

Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений:Актуальная для Беларуси тема на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в последние десятилетия.. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, также была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. В то же время летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям.