Представители Беларуси и США встретились по поводу размещения войск НАТО у границ Беларуси

Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсудили на встрече представители Беларуси и США в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госсекретариат Совета Безопасности.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны в связи с размещением военной техники и сухопутных войск в Литве рядом с границей Беларуси.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и временный поверенный в делах США в республике Дженифер Мур обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Представитель США подробно проинформировала госсекретаря Беларуси о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».

Она уточнила состав и численность военных сил, которые участвуют в учениях, и рассказала, на какой срок они прибыли.

История вопроса

Ранее Лукашенко поручил разобраться с бронетанковой техникой США, размещенной в 15 километрах от границы Беларуси. Глава Нацобороны Литвы Раймундас Каробли, комментируя обеспокоенность Беларуси по поводу появления танков и военнослужащих США у ее границы, отметил, что Беларуси ничто не угрожает, по крайней мере, с Запада, и Литва надеется на адекватную реакцию белорусской стороны.

Министр обороны страны Андрей Равков после доклада президенту 28 октября на телеканале «Беларусь 1» заявил , что государственная граница в литовском направлении будет усилена, численность сухопутных войск увеличится.