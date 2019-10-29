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Представители Беларуси и США встретились по поводу размещения войск НАТО у границ Беларуси
30.10.2019 08:50 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсудили на встрече представители Беларуси и США в Минске.
Об этом сообщает
Встреча состоялась по инициативе американской стороны в связи с размещением военной техники и сухопутных войск в Литве рядом с границей Беларуси.
Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и временный поверенный в делах США в республике Дженифер Мур обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.
Представитель США подробно проинформировала госсекретаря Беларуси о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».
Она уточнила состав и численность военных сил, которые участвуют в учениях, и рассказала, на какой срок они прибыли.
История вопроса
Ранее Лукашенко
Министр обороны страны Андрей Равков после
Президент Литвы Гитанас Науседа
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Белорусско-американское взаимодействие и вопросы безопасности обсудили на встрече представители Беларуси и США в Минске.
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