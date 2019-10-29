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Актуальные вопросы в здравоохранении в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии под Минском
30.10.2019 12:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗарплаты врачей, качество медуслуг, проблемы пациентов. Президент сегодня поднимал системные вопросы здравоохранения во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском.
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Актуальные вопросы в здравоохранении в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии под Минском
Зарплаты врачей, качество медуслуг, проблемы пациентов. Президент сегодня поднимал системные вопросы здравоохранения во время посещения РНПЦ онкологии и...
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