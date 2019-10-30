Беларусь отменит смертную казнь. Когда-нибудь

Мораторий на смертную казнь может быть введен, но только когда к этому будут готовы сами белорусы. Но пока 60 процентов населения ее поддерживают, поэтому референдум проводить рано.

Об этом заявил Председатель Палаты Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер в Минске 30 октября.

По его мнению, в Беларуси с демократией «не хуже, чем в любой европейской стране», разработан Национальный план по правам человека.

«Вы видите, какая работа проводится по вопросам отмены смертной казни. Нас упрекают в том, что она еще не отменена. За время работы вы убедитесь, что белорусы не такие уже кровожадные люди», – сказал Андрейченко, обращаясь к послу.

Он напомнил, что после распада Советского Союза Евросоюз требовал, чтобы народ высказался по поводу отмены смертной казни. В Беларуси прошел референдум, который показал, что более 80 процентов населения выступает за смертную казнь.

Чтобы ввести мораторий, нужно снова посоветоваться с людьми, а не «проявить политическую волю и отменить смертную казнь», как это произошло в других странах, где референдум не проводился.

Андрейченко уверен, что время нового референдума не пришло, и попросил не торопить Минск с ответом на данный вопрос. В настоящее время более 60 процентов населения выскажется против отмены смертной казни.

История вопроса

Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной казни в стране.

Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

10 января Совет Европы сделал заявление , касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора. В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный, первый в этом году приговор, может быть отменен.

Международные организации, а также правозащитники, много лет требуют от властей Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ даже предлагали провести эксперимент: прекратить использование смертной казни в течение года и посмотреть на принесенные результаты.

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что сохранение смертной казни в Беларуси было результатом голосования на референдуме, и президент не в праве ее отменить. В 2017 году Лукашенко заявил, что готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов на референдуме.