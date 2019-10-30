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Беларусь отменит смертную казнь. Когда-нибудь
31.10.2019 09:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Мораторий на смертную казнь может быть введен, но только когда к этому будут готовы сами белорусы. Но пока 60 процентов населения ее поддерживают, поэтому референдум проводить рано.
Об этом заявил Председатель Палаты Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер в Минске 30 октября.
По его мнению, в Беларуси с демократией «не хуже, чем в любой европейской стране», разработан Национальный план по правам человека.
«Вы видите, какая работа проводится по вопросам отмены смертной казни. Нас упрекают в том, что она еще не отменена. За время работы вы убедитесь, что белорусы не такие уже кровожадные люди», – сказал Андрейченко, обращаясь к послу.
Он напомнил, что после распада Советского Союза Евросоюз требовал, чтобы народ высказался по поводу отмены смертной казни. В Беларуси прошел референдум, который показал, что более 80 процентов населения выступает за смертную казнь.
Чтобы ввести мораторий, нужно снова посоветоваться с людьми, а не «проявить политическую волю и отменить смертную казнь», как это произошло в других странах, где референдум не проводился.
Андрейченко уверен, что время нового референдума не пришло, и попросил не торопить Минск с ответом на данный вопрос. В настоящее время более 60 процентов населения выскажется против отмены смертной казни.
История вопроса
Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси
Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
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Мораторий на смертную казнь может быть введен, но только когда к этому будут готовы сами белорусы. Но пока 60 процентов населения ее поддерживают, поэтому...
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