Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске.





Так генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До этого он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.