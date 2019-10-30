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Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области
31.10.2019 12:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске.
Так генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До этого он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.
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Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе...
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