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Лукашенко сменил руководство Следственного комитета
31.10.2019 13:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кадровую ротацию провел Александр Лукашенко, подписав 31 октября указы о назначении новых руководителей управлений Следственного комитета в областях и Минске.
Об этом БЕЛТА сообщили в
Изменения в руководстве приняты для развития кадрового потенциала и реализации антикоррупционной политики в стране.
Главой управления СК по Минску назначен генерал-майор юстиции Сергей Паско (ранее – начальник управления по Гомельской области).
Главой управления СК по Гомельской области назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.
Главой управления СК по Брестской области стал генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник (ранее – начальник управления СК по Минску).
Начальником управления по Витебской области становится генерал-майор юстиции Павел Игнатов (ранее – глава управления СК по Минской области).
Начальником управления по Минской области станет генерал-майор юстиции Андрей Лис.
Начальником управления по Могилевской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шалухин (ранее – руководитель управления по Витебской области).
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Кадровую ротацию провел Александр Лукашенко, подписав 31 октября указы о назначении новых руководителей управлений Следственного комитета в областях и Минске.
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