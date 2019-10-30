Лукашенко сменил руководство Следственного комитета

Кадровую ротацию провел Александр Лукашенко, подписав 31 октября указы о назначении новых руководителей управлений Следственного комитета в областях и Минске.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента.

Изменения в руководстве приняты для развития кадрового потенциала и реализации антикоррупционной политики в стране.

Главой управления СК по Минску назначен генерал-майор юстиции Сергей Паско (ранее – начальник управления по Гомельской области).

Главой управления СК по Гомельской области назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Главой управления СК по Брестской области стал генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник (ранее – начальник управления СК по Минску).

Начальником управления по Витебской области становится генерал-майор юстиции Павел Игнатов (ранее – глава управления СК по Минской области).

Начальником управления по Минской области станет генерал-майор юстиции Андрей Лис.

Начальником управления по Могилевской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шалухин (ранее – руководитель управления по Витебской области).

Глава Следственного комитета Иван Носкевич дал характеристику всем назначенным нановые посты руководителям и отметил, что ротация кадров необходима для повышения эффективности работы кадров и предотвращения коррупционных рисков.