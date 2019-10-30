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Соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану
31.10.2019 19:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с многочисленными жертвами трагедии на железной дороге в провинции Пенджаб.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с многочисленными жертвами трагедии на железной...
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