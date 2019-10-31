Посольства Израиля продолжат работу 1 ноября

Израильские посольства по всему миру приостанавливают забастовку и возобновляют работу 1 ноября.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине, отметив, что по решению суда забастовка приостановлена

«Все израильские посольства и консульства вернутся к работе по обычному графику». Посольство в Украине подтвердило в Facebook , что возобновляет работу 1 ноября, но подчеркнуло, что «борьба еще не закончена».

Посольство Израиля в Минске тоже поддержало забастовку своего МИДа, 30 октября оно сообщало , что не работает и никаких услуг белорусам оказывать не будет.

30 октября стало известно , что консульства Израиля закрываются по всему миру – дипломаты объявили забастовки против решения Минфина сократить расходы на их содержание.