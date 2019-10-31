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Посольства Израиля продолжат работу 1 ноября

01.11.2019 08:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Израильские посольства по всему миру приостанавливают забастовку и возобновляют работу 1 ноября.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине, отметив, что по решению суда забастовка приостановлена

«Все израильские посольства и консульства вернутся к работе по обычному графику». Посольство в Украине подтвердило в Facebook, что возобновляет работу 1 ноября, но подчеркнуло, что «борьба еще не закончена».

Посольство Израиля в Минске тоже поддержало забастовку своего МИДа, 30 октября оно сообщало, что не работает и никаких услуг белорусам оказывать не будет.

30 октября стало известно, что консульства Израиля закрываются по всему миру – дипломаты объявили забастовки против решения Минфина сократить расходы на их содержание.

По информации The Times of Israel, финансовое ведомство хочет ввести новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Израильские посольства по всему миру приостанавливают забастовку и возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил посол Израиля в Украине, отметив, что по решению...
 
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