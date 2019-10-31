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Посольства Израиля продолжат работу 1 ноября
01.11.2019 08:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Израильские посольства по всему миру приостанавливают забастовку и возобновляют работу 1 ноября.
Об этом сообщил посол Израиля в Украине, отметив, что по решению суда забастовка приостановлена
«Все израильские посольства и консульства вернутся к работе по обычному графику». Посольство в Украине подтвердило в
Посольство Израиля в Минске тоже поддержало забастовку своего МИДа, 30 октября оно
30 октября
По информации
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Израильские посольства по всему миру приостанавливают забастовку и возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил посол Израиля в Украине, отметив, что по решению...
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