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Александр Рогачук на встрече с горожанами анонсировал мероприятия по развитию Бреста

02.11.2019 21:04 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодняшнюю встречу с жителями областного центра председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук анонсировал заранее. Интересующие вопросы горожане могли задать накануне диалога. За сутки до его начала городские власти приняли по телефонам и электронной почте более ста обращений, касающихся самых разных тем. Многие из них мэр обсудил с брестчанами.

Александр Рогачук на встрече с горожанами анонсировал мероприятия по развитию Бреста

Александр Рогачук отметил, что цель мероприятия - эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления. В нынешнем году Брест отметил 1000-летие. Мэр вкратце подвел итоги работы, которая была проделана к юбилейной дате, и заверил, что развитие областного центра продолжится.

Вот лишь несколько цифр. На обустройство Западного обхода, позволившего перенаправить в Бресте транспортные потоки и разгрузить оживленные улицы, было затрачено 180 миллионов рублей. Для сравнения: все остальные объекты (а их десятки), возведенные в городе над Бугом к его тысячелетию, обошлись в 260 миллионов рублей. В Бресте сдан в эксплуатацию новый автовокзал, самая большая в области школа в Юго-Западном микрорайоне, где из двух тысяч учеников 1800 - из многодетных семей. Введена в строй современная станция скорой медпомощи, после чего начато строительство крупного медицинского комплекса. Проблему пробок на проспекте Машерова и улице Московской снял обновленный Кобринский путепровод. По словам Александра Рогачука, в ближайшее время уделят внимание развитию транспортного движения под ним. В планах также строительство тоннеля, который свяжет новый автовокзал с железнодорожным вокзалом станции Брест-Центральный.

Александр Рогачук на встрече с горожанами анонсировал мероприятия по развитию Бреста

- Наша задача - дальше развивать дальше развивать город, искать источники финансирования, - обозначил одну из главных целей Александр Рогачук.

Отвечая на вопросы, заданные горожанами, он остановился на планах застройки территории возле старого автовокзала. Несколько лет назад столичный инвестор взялся за переоборудование недействующей водонапорной башни в торговый объект, да работы так и не начал. Оказывается, планы не поменялись. Воплотить идею в реальность до 1000-летия не успели. Теперь, когда с планами реконструкции автовокзала определились, стало понятно, что оригинально в них впишется и башня.

Александр Рогачук на встрече с горожанами анонсировал мероприятия по развитию Бреста

Прозвучали и другие темы. В микрорайонах Южный и Вулька есть потребность в детских садах. Дальнейшего благоустройства ждет Парк тысячелетия Бреста. Не остался без внимания участников встречи и аккумуляторный завод под Брестом, который, по некоторой информации, выпускает продукцию, несмотря на то, что его строительство приостановлено. Глава администрации свободной экономической зоны "Брест" Федор Колончук заверил: никакого производства нет, предприятие под контролем.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодняшнюю встречу с жителями областного центра председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук анонсировал заранее. Интересующие вопросы горожане...
 
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