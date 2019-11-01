Александр Рогачук на встрече с горожанами анонсировал мероприятия по развитию Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодняшнюю встречу с жителями областного центра председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук анонсировал заранее. Интересующие вопросы горожане могли задать накануне диалога. За сутки до его начала городские власти приняли по телефонам и электронной почте более ста обращений, касающихся самых разных тем. Многие из них мэр обсудил с брестчанами.





Александр Рогачук отметил, что цель мероприятия - эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления. В нынешнем году Брест отметил 1000-летие. Мэр вкратце подвел итоги работы, которая была проделана к юбилейной дате, и заверил, что развитие областного центра продолжится.

Вот лишь несколько цифр. На обустройство Западного обхода, позволившего перенаправить в Бресте транспортные потоки и разгрузить оживленные улицы, было затрачено 180 миллионов рублей. Для сравнения: все остальные объекты (а их десятки), возведенные в городе над Бугом к его тысячелетию, обошлись в 260 миллионов рублей. В Бресте сдан в эксплуатацию новый автовокзал, самая большая в области школа в Юго-Западном микрорайоне, где из двух тысяч учеников 1800 - из многодетных семей. Введена в строй современная станция скорой медпомощи, после чего начато строительство крупного медицинского комплекса. Проблему пробок на проспекте Машерова и улице Московской снял обновленный Кобринский путепровод. По словам Александра Рогачука, в ближайшее время уделят внимание развитию транспортного движения под ним. В планах также строительство тоннеля, который свяжет новый автовокзал с железнодорожным вокзалом станции Брест-Центральный.





- Наша задача - дальше развивать дальше развивать город, искать источники финансирования, - обозначил одну из главных целей Александр Рогачук .

Отвечая на вопросы, заданные горожанами, он остановился на планах застройки территории возле старого автовокзала. Несколько лет назад столичный инвестор взялся за переоборудование недействующей водонапорной башни в торговый объект, да работы так и не начал. Оказывается, планы не поменялись. Воплотить идею в реальность до 1000-летия не успели. Теперь, когда с планами реконструкции автовокзала определились, стало понятно, что оригинально в них впишется и башня.





Прозвучали и другие темы. В микрорайонах Южный и Вулька есть потребность в детских садах. Дальнейшего благоустройства ждет Парк тысячелетия Бреста. Не остался без внимания участников встречи и аккумуляторный завод под Брестом, который, по некоторой информации, выпускает продукцию, несмотря на то, что его строительство приостановлено. Глава администрации свободной экономической зоны "Брест" Федор Колончук заверил: никакого производства нет, предприятие под контролем.