«Так завод работает-то или нет?!» Как мэр Бреста три часа держал удар на встрече с жителями

Источник материала: Виртуальный Брест

Есть в Бресте своя традиция, которая вполне может претендовать на звание туристической «фишки», — встречи жителей города с председателем горисполкома Александром Рогачуком. Проходят они регулярно и собирают не меньше людей, чем концерты Ланской или Афанасьевой. 2 ноября горожане в очередной раз запаслись попкорном и собрались в зале городского ДК профсоюзов послушать про аккумуляторный завод, транспорт, недвижимость, светофоры и другие городские вопросы.





Мэр Бреста с жителями встречается как планово — минимум раз в полгода, так и внепланово — стихийно, независимо от времени суток и дня недели. Так, в 2017-м Александр Рогачук вдруг собрал в зале участников несанкционированного марша нетунеядцев, которые вышли протестовать на площадь к горисполкому, два года спустя — противников аккумуляторного завода. Однажды он даже с глазу на глаз поговорил с гражданским активистом, который активно боролся за благоустройство дворов. Выслушал — и на полном серьезе предложил занять должность начальника ЖЭСа. Тот отказался.

Плановые встречи с мэром проходят не менее жарко, чем внеплановые. Спросить может кто угодно и о чем угодно. В июле, например, помимо аккумуляторного завода и коммунальных проблем к председателю исполкома обращались с жалобами на интернет-троллей и на пропавший с площадки у Вечного огня в Брестской крепости венок в память о воинах, павших при обороне 1939 года. На троллей градоначальник посоветовал не обращать внимание, с венком — разобраться и вернуть на место.





Митинг и кандидат

Прелюдией к встрече 2 ноября стал митинг, который провел перед ДК профсоюзов гражданский активист Виталий Казак — доверенное лицо четырех кандидатов в депутаты. Именно он на прошлом «большом разговоре» с мэром просил вернуть на место венок.

— Виталий Николаевич, так венок-то вернули?

— Вернули!

На митинг Виталий Николаевич принес карикатуры, иллюстрирующие пороки в лицах: бюрократ, коррупционер, поборщик и другие. Шаржи активист раскладывал на ступеньках перед входом в ДК профсоюзов под аккомпанемент гимна противников аккумуляторного завода — песни «Жить», которая разносилась по площади из колонок. Завершив работу над инсталляцией, Виталий Николаевич подошел к микрофону, высказался по поводу завода АКБ, напомнил, что единственного участника аккумуляторного протеста Владимира Мороза 1 ноября сняли с избирательной гонки, — а потом передал слово кандидату в депутаты от партии «Справедливый мир» Александру Пасю. Политик был краток: поздоровался, представился, сказал, что он за справедливость, — и вернул микрофон.





«Не скажу, что быть мэром — противно»

Встреча началась ровно в 12.00. Помимо мэра, в зале ДК были все его замы, начальники отделов, городских служб, предприятий и организаций. Свита заняла пять рядов партера.

Первый вопрос, на который ответил мэр, пришел из интернета. Пользовательница интересовалась судьбой водонапорной башни возле старого здания автовокзала, которую планировалось переоборудовать под кафе. Александр Рогачук заверил, что проект не забыт, — и передал слово главному архитектору города Николаю Власюку:

— Проект был согласован. На период празднования тысячелетия они не успевали [его реализовать], поэтому стройку не начинали. Я думаю, что сейчас, в связи с тем, что вчера (1 ноября. — TUT.BY) мы определились с концепцией автовокзала, мы можем подтягивать и темпы по водонапорной башне.





— То есть инвестор от водонапорной башни не отказался? — уточнил мэр.

— Не отказался. Более того, архитектурный проект согласован.

— Значит, [надо] опубликовать архитектурный проект на сайте горисполкома. Кому интересно, они его перепостят, и все будет понятно, — поручил Рогачук .

Второй вопрос пришел из зала. Брестчанка Ольга спросила, планируется ли строительство детского сада в микрорайонах Южный и Вулька.

— На следующий год будем строить на улице Колесника встроенный детский сад, который занимает первые этажи многоэтажного дома. Такой опыт есть в Гомеле. Мы к такому проекту относимся немножко настороженно. В следующем году построим — и посмотрим. Если он себя оправдает по затратам, количеству деток, комфорту, санитарным условиям, мы эту тему продолжим. А на ближайшую перспективу предусмотрено строительство еще трех детских садов, включая встроенный, — рассказал председатель горисполкома.





У микрофона Александр Кабанов, слева от него — Дмитрий Бекалюк

На 15-й минуте собрания к микрофону подошли лидеры аккумуляторного протеста Александр Кабанов и Дмитрий Бекалюк, которых Александр Рогачук лично пригласил на встречу.

— Ваша должность — председатель горисполкома. На ваш взгляд, это политик или чиновник? — спросил блогер Александр Кабанов.

— Это чиновник. Я никогда в официальных документах не называю себя мэром. Всегда говорю, что я — председатель городского исполнительного комитета. Некоторые журналисты для сокращения пишут «мэр»…

— Вам это нравится? — перебил Александр Кабанов.

— Не скажу, что это противно, — парировал Рогачук.

— Этим вы хотите сказать, что вы не против, чтобы у нас было местное самоуправление — и председателей, мэров, губернаторов все-таки выбирали люди?

— Если будет соответствующее законодательство, то я бы даже принял участие в выборах.

Посмеялись — и хватит. Серьезный вопрос Кабанова касался парламентских выборов. Блогер поинтересовался мнением мэра по поводу того, что ни один противник аккумуляторного завода не принимает участие в избирательной кампании: троих не зарегистрировали, четвертого сняли.

— Александр, я так понимаю, что вчера [1 ноября] решением окружной комиссии был снят кандидат в депутаты Мороз и в этой ситуации есть определенная обеспокоенность, что тема аккумуляторного завода будет каким-то образом замалчиваться…

— Она не будет замалчиваться, — то ли успокоил, то ли предупредил мэра Кабанов.

— Тогда в чем суть вопроса?

— Суть вопроса в том, что люди ставили пикеты, очень много на эти пикеты приходило граждан, которые ставили свои подписи [за выдвижение кандидатов], а в итоге мнение этих людей, грубо говоря, проигнорировано.

— Мне было бы даже удобнее, чтобы он [Владимир Мороз] оставался кандидатом в депутаты, но окружная комиссия нашла нарушения законодательства, за которые его сняли. Я, если честно, даже не посвящен, в чем эти нарушения. Но у кандидата есть возможность обжаловать решение комиссии — вплоть до суда. А это создаст не менее благоприятный информационный и агитационный фон.

«Завод на сегодняшний день не работает»

Дмитрий Бекалюк поднял вопрос статуса аккумуляторного завода: так работает он сейчас или нет?

— Несмотря на то, что это не моя компетенция (завод находится на территории Брестского района, а не города. — Прим. TUT.BY), я стараюсь присутствовать на всех совещаниях, которые касаются судьбы завода. В частности, несколько дней назад имел возможность послушать о том, какая сложилась ситуация на данный момент. На заводе сейчас работающих 70 человек. Из них две трети сейчас на других предприятиях аккумуляторной компании. То есть реально на заводе — 20 человек. Инвестор подтвердил, что завод не осуществляет производственную деятельность и что сейчас решается вопрос по вывозу определенных видов сырья с учетом того, что по времени оно уже приходит в негодность. Завод на данный момент не работает, — заверил Александр Рогачук.





Дмитрий Бекалюк возразил: мол, по его данным, на заводе сейчас работают 30−35 человек.

— Был [на недавнем совещании] директор завода Сергей Игнатьевич (директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович. — Прим. TUT.BY), и я говорю с его слов, — и мэр передал слово главе администрации СЭЗ «Брест» Федору Колончуку.

— Завод на сегодняшний день не работает. Специалисты СЭЗ два раза в неделю выезжают на завод без предупреждения. Никакой ни производственной деятельности, ни строительно-монтажных работ на заводе не ведется, — заверил Федор Федорович.

— Производственная деятельность не ведется, — заверил горожан и начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш.

— А откуда отходы? — возразил женский голос из зала.

— Еще раз повторяю, никаких производственных процессов нет.

— Дым идет, — вмешался в разговор общественный активист Константин Остапук.

— Где дым идет? Ну где дым идет?! — эмоционально уточнил начальник инспекции.

Александр Рогачук все это послушал — и пообещал обратиться к руководству завода с предложением разрешить нескольким членам аккумуляторного протеста посетить предприятие:

— …Взять 5−10 человек, пройти на предприятие и посмотреть. Если я ничего не скрываю, то мне ничего не страшно в этой ситуации. <…> Я официально направлю предложение руководству ООО «АйПауэр» с просьбой принять 10 человек во главе со мной, чтобы мы прошли по предприятию.





— А вы будете одиннадцатым? — уточнил из зала Остапук.

— Как вам удобнее. Могу быть десятым, могу иногда быть третьим, — пошутил мэр.

Обращение градоначальник пообещал направить в понедельник.

— Заодно и проверим этих аккумуляторщиков, — заверил Александр Рогачук.

— Нас или «АйПауэр»? — уточнили из зала.

Раздался смех. Рогачук , похоже, не понял.

— Ну, президент же нас аккумуляторщиками назвал, — пояснили противники завода.

— Нет, я имел в виду «АйПауэр».

«Завод в этом формате с этими нарушениями, конечно, работать не будет»

После аккумуляторных вопросов к микрофону подошла брестчанка Антонина, которая поинтересовалась, не планируется ли в ближайшее время создать еще один административный район — а то, мол, существующие слишком многолюдные.

— Вы сами придумали вопрос или кто-то вам его написал? — уточнил председатель горисполкома.

— Сама, — заверила Антонина.

— Я просто не вижу актуальности этого вопроса, — объяснил мэр. — Самый большой район в Минске Фрунзенский — полмиллиона жителей. Ничего страшного, справляются. Если бы это было панацеей, то давно сделали бы хоть 10 районов.

В аккумуляторное русло встречу вернула еще одна участница протеста Татьяна Фесикова, которая спросила, когда будет закрыт завод.

— Могу в этой ситуации высказать только свое отношение, которое не поменялось. На данный момент даже благоприятное [для «АйПауэр»] стечение обстоятельств в ближайшие полгода завод не позволяет запустить. Ближайшие полгода эта тема вообще не актуальна.

— То есть перспективы есть того, что этот завод, несмотря на все выявленные нарушения, будет работать?

— Этот завод в этом формате с этими нарушениями, конечно, работать не будет, — заверил мэр.

«Когда мы таймеры отключили, количество ДТП уменьшилось»

На встрече обсуждался не только аккумуляторный завод. Так, например, Наталья через портал BrestCITY обратилась к мэру с просьбой пустить в городе школьный автобус. Александр Рогачук идею не оценил:

— Это не сельская местность. Нам лучше дальше оптимизировать дорожное движение, в том числе общественного транспорта.

Еще один транспортный вопрос касался электробусов. Если кратко — будут, но не сейчас.

Председатель городской структуры Белорусской партии левых «Справедливый мир» Людмила Денисенко попросила разрешить 7 ноября использовать музыкальное сопровождения во время акции возложения цветов к памятнику Ленину. Просьбу удовлетворили.

— Вчера спускаюсь я на лифте в горисполкоме на первый этаж, — вспомнил Александр Рогачук забавную историю, связанную с Лениным. — Лифт останавливается, стоит передо мной женщина с маленьким ребенком. Женщина говорит: «Ой, здравствуйте, Александр Степанович, это вы?!» Говорю: «Это я». А девочка спрашивает: «Мама, это Ленин?!»

Посмеялись — смешно же.





Кроме того, брестчане жаловались на то, что с некоторых светофоров пропал обратный отсчет до смены сигнала. Представитель ГАИ на это ответил, что таймеры убрали для безопасности водителей и пешеходов.

— Мы изучили этот вопрос. Выяснилось, что когда водитель едет и видит, что на таймере осталось три секунды до смены сигнала, он добавляет скорость, что может привести к ДТП. Когда мы таймеры отключили, количество ДТП уменьшилось. Поэтому пока мониторим, а дальше будем принимать решение, — рассказал заместитель начальника УГАИ УВД Брестского облисполкома Александр Грицко.

Поднимался на встрече и вопрос строительства элитной многоэтажки на проспекте Машерова, где строители наткнулись на захоронение жертв Брестского гетто. Мэр сообщил, что работы на объекте приостановлены.

Активист Виталий Казак на встрече поднял вопрос с киосками «Табакерка». По его данным, в некоторых местах их установили слишком близко к школам. Мэр попросил брестчанина передать в горисполком адреса таких ларьков, чтобы изучить вопрос и принять соответствующие меры.





Виталий Казак

«Регистрировались ли вы в социальной сети «ВКонтакте?»

Активист Константин Остапук, который на прошлой встрече жаловался мэру на травлю в интернете, обратился со старой проблемой:

— У меня, Александр Степанович, такой вопрос. Регистрировались ли вы в социальной сети «ВКонтакте» и приглашали ли меня в друзья?

— Официально вам отвечаю. Я зарегистрирован в одной социальной сети — «Одноклассники». Основная цель — общение с сослуживцами по Афганистану. Они уже все в возрасте, старше меня и других соцсетей не знают. Что касается фейкового аккаунта во «ВКонтакте», то я не знаю, кто это сделал.

— Александр Степанович, я знаю, кто это может быть. Написаны в прокуратуру два заявления. Я предполагаю, что этот человек находится сегодня здесь. Потому что он мне на следующий день в суде говорил: «Как ты пообщался с Александром Степановичем?», — возмутился активист.





Председатель горисполкома заверил, что уже обратился в администрацию «ВКонтакте» с просьбой удалить фейковый аккаунт, чтобы неизвестные не могли вводить людей в заблуждение.

— Удалили. Не с первого раза. Мне даже пришлось сфотографироваться на фоне компьютера и отправить фотографию администратору. Это сложный процесс, между прочим.

— Ну я защищаю вашу честь, — проявил заботу о мэре активист.

Обсуждали на встрече и общестрановые проблемы. Брестчанин Николай поднял вопрос оттока медиков за границу.

Главный врач города Сергей Кляус, отвечая на вопрос мэра о том, сколько брестских врачей уволилось и рвануло за рубеж, сообщил: «Единицы».

— В целом по стране в год до 200 человек обращаются за подтверждением дипломов для выезда за границу.

— Может, нам подумать по отдельным каким-то преференциям для молодых медиков, чтобы они закреплялись в нашем городе и не думали мигрировать куда-то в сторону Европы, а работали здесь? — предложил председатель горисполкома.





Общение горожан с мэром продолжалось около трех часов. За это время Рогачук ответил почти на 70 вопросов брестчан.

— Александр Степанович, а зачем вам это все — да по доброй воле? — спросил напоследок TUT.BY.

— Просканировать общественные настроения. А потом — быть более уверенным в тех или иных решениях.