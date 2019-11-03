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Масштабные маневры «Железных волков» начались в 15 км от Беларуси

04.11.2019 13:30 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кропномасштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк-2019») начались на территории Литвы 4 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Литовской армии.

Учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. На место действий в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США: около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams («Абрамс») и 25 боевых машин пехоты Bradley.

В учениях участвуют порядка 4 тысяч военнослужащих из 11 государств мира – Германии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Эстонии.

«Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач», - отмечается в сообщении.

Gelezinis Vilkas 2019 – II – вторая часть маневров, первая прошла в июне нынешнего года.

Ранее Александр Лукашенко поручил разобраться с бронетанковой техникой США, размещенной в 15 километрах от границы Беларуси. Министр обороны Андрей Равков 29 октября заявил, что государственная граница в литовском направлении будет усилена, численность сухопутных войск увеличится.

Глава Нацобороны Литвы Раймундас Каробликомментируя обеспокоенность Беларуси по поводу появления танков и военнослужащих США у ее границы, отметил, что Беларуси ничто не угрожает, по крайней мере, с Запада, и Литва надеется на адекватную реакцию белорусской стороны.

На информацию отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа, который подчеркнул, что Литва не планирует угрожать соседям, а лишь защищает свой суверенитет.

 
 
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Кропномасштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк-2019») начались на территории Литвы 4 ноября.
 
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