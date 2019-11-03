Масштабные маневры «Железных волков» начались в 15 км от Беларуси

Кропномасштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк-2019») начались на территории Литвы 4 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Литовской армии.

Учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. На место действий в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США: около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams («Абрамс») и 25 боевых машин пехоты Bradley.

В учениях участвуют порядка 4 тысяч военнослужащих из 11 государств мира – Германии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Эстонии.

«Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач», - отмечается в сообщении.

Gelezinis Vilkas 2019 – II – вторая часть маневров, первая прошла в июне нынешнего года.

Ранее Александр Лукашенко поручил разобраться с бронетанковой техникой США, размещенной в 15 километрах от границы Беларуси. Министр обороны Андрей Равков 29 октября заявил , что государственная граница в литовском направлении будет усилена, численность сухопутных войск увеличится.

Глава Нацобороны Литвы Раймундас Каробли, комментируя обеспокоенность Беларуси по поводу появления танков и военнослужащих США у ее границы, отметил, что Беларуси ничто не угрожает, по крайней мере, с Запада, и Литва надеется на адекватную реакцию белорусской стороны.