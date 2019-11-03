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Масштабные маневры «Железных волков» начались в 15 км от Беларуси
04.11.2019 13:30 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кропномасштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк-2019») начались на территории Литвы 4 ноября.
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Учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. На место действий в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США: около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams («Абрамс») и 25 боевых машин пехоты Bradley.
В учениях участвуют порядка 4 тысяч военнослужащих из 11 государств мира – Германии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Эстонии.
«Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач», - отмечается в сообщении.
Gelezinis Vilkas 2019 – II – вторая часть маневров, первая прошла в июне нынешнего года.
Ранее Александр Лукашенко
Глава Нацобороны Литвы Раймундас Каробли,
На информацию отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа, который
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Кропномасштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк-2019») начались на территории Литвы 4 ноября.
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