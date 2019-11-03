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Как Медведев отреагировал на слова Лукашенко о «чужих» войнах?

04.11.2019 16:14 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев нашел странным высказывание белорусского президента Александра Лукашенко об участии в «чужих войнах» в интервью телевизионному информагентству «Хабар» из Казахстана.

Об этом сообщает ТАСС 4 ноября.

Напомним, в конце октября Лукашенко, говоря об учениях на территории Литвы в 15 км от Беларуси, отметил, что белорусы «навоевались в чужих войнах» и «всегда теряли больше, чем кто-либо», поэтому «страница войн для белорусского народа уже перевернута».

«Полностью Беларусь стерли с лица земли, - продолжал Лукашенко. - Это не наши были войны... Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?»

Российский премьер-министр на пресс-конференции в Бангкоке подчеркнул, что «это не участие в чужих войнах». Поэтому для него «очень странно слышать такие слова» Лукашенко.

«Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, - жили на территории современной России или Беларуси, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», - цитирует Медведева агентство.

Российский премьер добавил, что особенно важно говорить об этом 4 ноября, когда в России отмечаетсяДень народного единства, «в этот период в 1612 году Россия была спасена от интервентов, именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране».

 
 
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев нашел странным высказывание белорусского президента Александра Лукашенко об участии в «чужих войнах» в интервью...
 
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