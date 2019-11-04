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Поздравление народному артисту Беларуси Игорю Оловникову

05.11.2019 09:15 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения. "Ваша творческая деятельность, которая прошла...
 
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