|
Поздравление народному артисту Беларуси Игорю Оловникову
05.11.2019 09:15 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения. "Ваша творческая деятельность, которая прошла...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)