ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Эйсмонт: слова президента исказили

05.11.2019 19:08 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Слова Александра Лукашенко о том, что в истории были «не наши войны», вырваны из контекста и искажены.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в ответ на комментарий премьер-министра РФ Дмитрия Медведева про интервью Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Она сказала, что все президент знает о реакции Медведева на слова в интервью. Эту реакцию Эйсмонт назвала «неожиданной», так как она полностью искажает суть сказанного.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия - хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», - добавила Эйсмонт.

Она считает, что если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». Эйсмонт сказала, что могла бы привести примеры, но не будет.

«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

По ее мнению, кому-то надо, чтобы эта предельно ясная тема вдруг зазвучала. «Или, может, надо найти новый повод укусить?..» - цитирует Эйсмонт TUT.BY.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросы, а не вспоминать «седые времена».

Напомним, российский премьер-министр Дмитрий Медведев нашел странным высказывание белорусского президента Александра Лукашенко об участии в «чужих войнах» в интервью телевизионному информагентству «Хабар» из Казахстана.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова Александра Лукашенко о том, что в истории были «не наши войны», вырваны из контекста и искажены.
 
Новости дня
Новости политики
 
Поздравление народному артисту Беларуси Игорю Оловникову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Слуцк Город

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика