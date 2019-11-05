Наталья Эйсмонт: слова президента исказили

Слова Александра Лукашенко о том, что в истории были «не наши войны», вырваны из контекста и искажены.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в ответ на комментарий премьер-министра РФ Дмитрия Медведева про интервью Лукашенко, сообщает РИА Новости .

Она сказала, что все президент знает о реакции Медведева на слова в интервью. Эту реакцию Эйсмонт назвала «неожиданной», так как она полностью искажает суть сказанного.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия - хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», - добавила Эйсмонт.

Она считает, что если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». Эйсмонт сказала, что могла бы привести примеры, но не будет.

«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

По ее мнению, кому-то надо, чтобы эта предельно ясная тема вдруг зазвучала. «Или, может, надо найти новый повод укусить?..» - цитирует Эйсмонт TUT.BY .

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросы, а не вспоминать «седые времена».