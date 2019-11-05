Международный финансовый центр построят в Минске совместно с ОАЭ

Международный финансовый центр может быть построен в Беларуси совместно с правительством ОАЭ.

Об этом говорили 5 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень политического диалога между странами. Было обсуждено торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, а также в гуманитарной сфере. Собеседники договорились укреплять эти отношения.

Стороны договорились создавать совместные производства с последующей реализацией продукции. Были обсуждены проекты в транспортно-логистической и финансовой сферах.

Так, в Минске будет создан Международный финансовый центр с помощью ОАЭ.

Напомним, Лукашенко с 1 ноября находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.