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Международный финансовый центр построят в Минске совместно с ОАЭ
06.11.2019 08:42 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международный финансовый центр может быть построен в Беларуси совместно с правительством ОАЭ.
Об этом говорили 5 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум,
Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом.
В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень политического диалога между странами. Было обсуждено торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, а также в гуманитарной сфере. Собеседники договорились укреплять эти отношения.
Стороны договорились создавать совместные производства с последующей реализацией продукции. Были обсуждены проекты в транспортно-логистической и финансовой сферах.
Так, в Минске будет создан Международный финансовый центр с помощью ОАЭ.
Напомним, Лукашенко с 1 ноября находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Международный финансовый центр может быть построен в Беларуси совместно с правительством ОАЭ.
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