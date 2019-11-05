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Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер посетил Брестскую область

06.11.2019 14:36 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В новой должности дипломат начал работать совсем недавно – в июле этого года. Во время визита Манфред Хутерер ознакомился с областным центром, побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и средней школе №7, встретился с заместителем председателя облисполкома Геннадием Борисюком и мэром Бреста Александром Рогачуком.

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер посетил Брестскую область

На встрече обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности. Так, Геннадий Борисюк отметил, что ФРГ является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Брестчины.

«В прошлом году товарооборот нашей области и Германии составил почти 240 миллионов долларов США, из них около 73 миллионов приходится на экспорт в ФРГ, – привел конкретные цифры Геннадий Иосифович. – Также на Брестчине работают 68 предприятий с немецким капиталом. Активно развиваются связи в области образования, культуры, туризма. Только в прошлом году наш регион посетили порядка 10 тысяч туристов из Германии, из них 2 тысячи воспользовались безвизовым режимом. Уверен, что наша встреча послужит надежным фундаментом для развития дальнейших отношений».

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер посетил Брестскую область

В свою очередь, Манфред Хутерер подчеркнул, что в последние годы отношения между нашими странами плодотворно развиваются на всех уровнях. «Необходимо сохранить и углубить эту динамику, – отметил посол. – Я со своей стороны готов оказывать всяческое содействие для налаживания и укрепления контактов между предприятиями двух стран. Брестская область занимает выгодное стратегическое положение между Россией и Евросоюзом, поэтому потенциал для сотрудничества в области логистики очень большой. Немецких инвесторов также могут заинтересовать и другие сферы взаимодействия, в частности деревообработка, где уже есть успешные примеры взаимовыгодного сотрудничества. Очень важно развивать контакты не только между Минском и Берлином, но и между белорусскими областями и немецкими землями. Я настроен оптимистично, ведь наши интересы во многом совпадают».

Посол также признался, что получил массу впечатлений от посещения областного центра, в первую очередь Брестской крепости. «Сохранение исторической памяти – одно из важнейших направлений работы нашего посольства. Нам нельзя забывать то, что произошло в Бресте и Беларуси во время Второй мировой войны. Прежде всего, молодые люди должны знать, как страшна война», – резюмировал Манфред Хутерер.

 
Теги: Брест
 
 
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  В новой должности дипломат начал работать совсем недавно – в июле этого года. Во время визита Манфред Хутерер ознакомился с областным центром, побывал в...
 
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