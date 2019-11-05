|
Минск и Абу-Даби усилят взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике и гуманитарной сфере
06.11.2019 21:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭто предварительные итоги по следам сегодняшних переговоров Президента Беларуси с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ - шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Абу-Даби усилят взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике и гуманитарной сфере
Это предварительные итоги по следам сегодняшних переговоров Президента Беларуси с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)