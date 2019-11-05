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Завтра день выборов в Совет Республики
06.11.2019 21:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГолоса за кандидатов будут отдавать местные Советы депутатов. От каждой области и Минска выберут по 8 человек. Еще 8, согласно Конституции, может назначить Президент.
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Голоса за кандидатов будут отдавать местные Советы депутатов. От каждой области и Минска выберут по 8 человек. Еще 8, согласно Конституции, может назначить...
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