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В Беларуси продолжается предвыборная гонка в Палату представителей
06.11.2019 21:28 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо последним данным Центризбиркома, на депутатские кресла претендуют 523 кандидата. 29 человек самостоятельно сошли с дистанции. Еще десятерым из-за нарушений законодательства избирательные комиссии отменили регистрацию. В среднем на одно место в парламенте претендует около 5 кандидатов. Наибольший конкурс в столице почти 6 человек на место. К слову, сейчас активно проводятся агитационные пикеты. Как сегодня заявил мэр Минска, любые мероприятия в городе, в том числе и предвыборные пикеты, должны соответствовать заявленной тематике и проводиться строго по закону. При этом Анатолий Сивак отметил: избирательная кампания в столице идет в штатном режиме. Отметим, досрочное голосование стартует 12 ноября. Агитационные пикеты по закону можно проводить до 16 числа. Основной день выборов - 17 ноября.
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По последним данным Центризбиркома, на депутатские кресла претендуют 523 кандидата. 29 человек самостоятельно сошли с дистанции. Еще десятерым из-за нарушений...
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