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В Беларуси прошли выборы в Совет Республики

07.11.2019 21:19 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси стартовал основной этап избирательной кампании. По всей стране прошли выборы в Совет Республики. Верхняя палата белорусского парламента -   своего рода законотворческий фильтр на пути законопроектов, ведь законодательные акты, которые принимают депутаты Палаты представителей, затем обсуждаются сенаторами, и только потом попадают на подпись Главе государства. Напомним, главный законодательный орган страны - Национальное собрание - состоит из двух палат (как и во многих странах, это распространенная практика): Палаты представителей, куда всеобщим голосованием избираются 110 депутатов (их выбирать мы будем 17 ноября), и Совета Республики, куда входят 64 сенатора - по 8 от каждой области и города Минска. Они избираются тайным голосованием на заседаниях местных Советов депутатов, и еще 8 назначает Президент.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси стартовал основной этап избирательной кампании. По всей стране прошли выборы в Совет Республики. Верхняя палата белорусского парламента -...
 
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