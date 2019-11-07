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Александр Лукашенко 11 и 12 ноября совершит официальный визит в Австрию

08.11.2019 12:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Вене пройдут переговоры Президента Беларуси с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом (в том числе в формате "Восточного партнерства"). Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии и в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии, депутатом Нацсовета Себастьяном Курцем.
 
 
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В Вене пройдут переговоры Президента Беларуси с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение...
 
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