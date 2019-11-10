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Сегодня Президент Беларуси направится с официальным визитом в Австрию
11.11.2019 07:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Вене пройдет несколько раундов переговоров Главы нашего государства с руководством этой страны. На встрече с федеральным президентом будут обсуждаться вопросы торговли, инвестиционного сотрудничества, не обойдут стороной и политические темы.
Параллельно будет проходить и белорусско-австрийский бизнес-форум. Эксперты уже называют этот визит Александра Лукашенко важным не только для Минска и Вены, но и в целом для развития отношений Беларуси с ЕС.
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В Вене пройдет несколько раундов переговоров Главы нашего государства с руководством этой страны. На встрече с федеральным президентом будут обсуждаться вопросы...
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