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Сегодня Президент Беларуси направится с официальным визитом в Австрию

11.11.2019 07:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Вене пройдет несколько раундов переговоров Главы нашего государства с руководством этой страны. На встрече с федеральным президентом будут обсуждаться вопросы торговли, инвестиционного сотрудничества, не обойдут стороной и политические темы.
Параллельно будет проходить и белорусско-австрийский бизнес-форум. Эксперты уже называют этот визит Александра Лукашенко важным не только для Минска и Вены, но и в целом для развития отношений Беларуси с ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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В Вене пройдет несколько раундов переговоров Главы нашего государства с руководством этой страны. На встрече с федеральным президентом будут обсуждаться вопросы...
 
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  • Сегодня Президент Беларуси направится с официальным визитом в Австрию 07:18, БT
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