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Лукашенко летит в ЕС: чего ожидать от визита в Австрию

11.11.2019 16:10 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белоруссий президент направился в Вену с официальным визитом. Поездка в Австрию станет первым визитом Лукашенко в страну ЕС с 2016 года.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, 12 ноября в Вене пройдут переговоры Лукашенко с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом: стороны обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также политические вопросы, в частности, ситуацию в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», вопрос охраны окружающей среды.

Запланированы переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, в формате рабочего ужина белорусский президент проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Отметим, что визит Лукашенко в Австрию - одна из немногих его поездок в Европу. Долгое время президент и десятки его приближенных находились под санкциями ЕС за преследования демократических активистов, фальсификацию выборов и нарушения прав человека в Беларуси. Однако в 2016 году на фоне потепления отношений ЕС и Беларуси санкции были частично сняты. В том же году Лукашенко посетил с визитом Ватикан.

В 2018 году ЕС продлил санкции в отношении Беларуси: в силе осталось эмбарго на поставку оружия и персональные ограничения против четырех человек, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999—2000 годах. Это Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД). Беларусь тогда выразила сожаление и призывала отменить санкции, которые, по мнению главы МИД Владимира Макея, не имеют никакого смысла.

 
 
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Белоруссий президент направился в Вену с официальным визитом. Поездка в Австрию станет первым визитом Лукашенко в страну ЕС с 2016 года.
 
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