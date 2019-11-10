Лукашенко летит в ЕС: чего ожидать от визита в Австрию

Белоруссий президент направился в Вену с официальным визитом. Поездка в Австрию станет первым визитом Лукашенко в страну ЕС с 2016 года.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, 12 ноября в Вене пройдут переговоры Лукашенко с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом: стороны обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также политические вопросы, в частности, ситуацию в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», вопрос охраны окружающей среды.

Запланированы переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, в формате рабочего ужина белорусский президент проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Отметим, что визит Лукашенко в Австрию - одна из немногих его поездок в Европу. Долгое время президент и десятки его приближенных находились под санкциями ЕС за преследования демократических активистов, фальсификацию выборов и нарушения прав человека в Беларуси. Однако в 2016 году на фоне потепления отношений ЕС и Беларуси санкции были частично сняты. В том же году Лукашенко посетил с визитом Ватикан.