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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой переговорный марафон. В Вене пройдут встречи Президента Беларуси с руководством Австрии Беларусь - Австрия: новый этап двусторонних отношений. Продолжается официальный визит Президента в Вену. Сегодня день будет насыщен переговорами. Так, состоится...

Беларусь - Австрия: новый этап двусторонних отношений. Продолжается официальный визит Президента в Вену. Сегодня день будет насыщен переговорами. Так, состоится диалог Главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии и председателем Национального совета. Ожидается, что после обеда Александр Лукашенко присоединится к работе австрийско-белорусского бизнес-форума, в котором примут участие деловые круги двух стран.Каким будет пакет двусторонних документов, узнаем у нашего обозревателя