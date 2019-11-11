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Большой переговорный марафон. В Вене пройдут встречи Президента Беларуси с руководством Австрии
12.11.2019 07:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь - Австрия: новый этап двусторонних отношений. Продолжается официальный визит Президента в Вену. Сегодня день будет насыщен переговорами. Так, состоится диалог Главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии и председателем Национального совета. Ожидается, что после обеда Александр Лукашенко присоединится к работе австрийско-белорусского бизнес-форума, в котором примут участие деловые круги двух стран.Каким будет пакет двусторонних документов, узнаем у нашего обозревателя Натальи Бреус.
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Беларусь - Австрия: новый этап двусторонних отношений. Продолжается официальный визит Президента в Вену. Сегодня день будет насыщен переговорами. Так, состоится...
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