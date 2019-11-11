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В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы

12.11.2019 07:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет продолжено обсуждение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Кроме того, встреча пройдет на фоне важного этапа - Киев и самопровозглашенная ДНР начали отвод войск в районе населенного пункта Петровское. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе - условие для саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия), где стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет продолжено обсуждение обмена пленными...
 
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