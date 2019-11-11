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В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы
12.11.2019 07:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет продолжено обсуждение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Кроме того, встреча пройдет на фоне важного этапа - Киев и самопровозглашенная ДНР начали отвод войск в районе населенного пункта Петровское. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе - условие для саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия), где стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.
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В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет продолжено обсуждение обмена пленными...
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