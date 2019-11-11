МВД и МЧС переведут в режим повышенной готовности перед выборами

МВД и МЧС переводят сотрудников на усиленный вариант службы в связи с выборами в Беларуси.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян.

По его словам, с 11 по 18 ноября по решению министра внутренних дел личный состав органов переводится на усиленный вариант несения службы. Работают оперативные штабы в МВД и во всех территориальных органах внутренних дел, передает БЕЛТА .

Милиция обследовала и изучила все избирательные участки, проверила их техническая укрепленность и соответствие правилам общественной безопасности. Особое внимание уделено подготовке помещений для голосования в местах лишения свободы.

Подразделения МЧС переведут в режим повышенной боеготовности в день выборов, 17 ноября. Как рассказал начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, на всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав. С точки зрения пожарной безопасности все участки находятся в порядке.

«Обучены и проинструктированы члены избирательных комиссий, всего около 25 тыс. человек. Основные вопросы, над которыми мы предлагали поработать, - это в первую очередь содержание путей эвакуации, сигнализаций, систем оповещения о пожаре и контроль за электроприборами», - рассказал Турчин. По его словам, с каждой избирательной кампанией в стране растет культура безопасности, нарушений становится все меньше.

Напомним, сегодня, 12 ноября, начался очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября , месяц – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

Назначая 19 сентября новых руководителей, Лукашенко отметил , что «сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов».

«Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено», - сказал он. Глава государства считает, что все нападки на каких-то конкретных людей «будут с дальним прицелом - по президенту».