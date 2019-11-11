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МВД и МЧС переведут в режим повышенной готовности перед выборами
12.11.2019 14:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МВД и МЧС переводят сотрудников на усиленный вариант службы в связи с выборами в Беларуси.
Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян.
По его словам, с 11 по 18 ноября по решению министра внутренних дел личный состав органов переводится на усиленный вариант несения службы. Работают оперативные штабы в МВД и во всех территориальных органах внутренних дел, передает
Милиция обследовала и изучила все избирательные участки, проверила их техническая укрепленность и соответствие правилам общественной безопасности. Особое внимание уделено подготовке помещений для голосования в местах лишения свободы.
Подразделения МЧС переведут в режим повышенной боеготовности в день выборов, 17 ноября. Как рассказал начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, на всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав. С точки зрения пожарной безопасности все участки находятся в порядке.
«Обучены и проинструктированы члены избирательных комиссий, всего около 25 тыс. человек. Основные вопросы, над которыми мы предлагали поработать, - это в первую очередь содержание путей эвакуации, сигнализаций, систем оповещения о пожаре и контроль за электроприборами», - рассказал Турчин. По его словам, с каждой избирательной кампанией в стране растет культура безопасности, нарушений становится все меньше.
Напомним, сегодня, 12 ноября,
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«Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено», - сказал он. Глава государства считает, что все нападки на каких-то конкретных людей «будут с дальним прицелом - по президенту».
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МВД и МЧС переводят сотрудников на усиленный вариант службы в связи с выборами в Беларуси.
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