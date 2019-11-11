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Лукашенко ответил на вопрос об отмене смертной казни в Беларуси

12.11.2019 16:54 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чтобы рассуждать по поводу отмены смертной казни, нужно знать, что думают об этом люди.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Вене.

«Отвечаю прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся», - сказал белорусский президент.Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с журналистами в Вене ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни, передает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что ЕС от Беларуси требует отмены смертной казни. Он отметил, что безразлично относиться к этому вопросу нельзя. Но с тех пор, как был проведен референдум, ничего не изменилось.

«Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить», - отметил глава Беларуси.

На вопрос австрийской журналистки, поднявшей эту тему, он ответил: «Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны, - заметил он. - Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу».

Лукашенко отметил, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем, но при встрече не задает аналогичный вопрос.

«Что касается Совета Европы и нашего членства (здесь в качестве условия выдвигаются требования отмены или введения моратория на применение смертной казни. - Прим. БЕЛТА): примете - спасибо, нет – потерпим», - сказал Лукашенко.

 
 
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Чтобы рассуждать по поводу отмены смертной казни, нужно знать, что думают об этом люди. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Вене.
 
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