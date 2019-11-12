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Новая веха в отношениях Беларуси и Австрии. Официальный визит Александра Лукашенко завершен
13.11.2019 21:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПод знаком политического марафона проходят эти дни как внутри страны, так и на внешнем контуре. Внимание СМИ в первую очередь приковано к австрийскому вектору. В Вене накануне началась новая веха в отношениях Беларуси и Австрии. Конечно, визит нашего Президента в эту страну запомнится. Впрочем, главный итог - это конкретные договоренности как среди политической элиты, так и деловых кругов. Встреча с представителями бизнеса, уверены эксперты, послужит хорошим стимулом к расширению горизонтов деловой активности. Да, четкий политический сигнал получен - официальным Минску и Вене по пути. Но насколько этот путь будет ровным и без препятствий, уже зависит от самих бизнес-партнеров и их умения договариваться.
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Под знаком политического марафона проходят эти дни как внутри страны, так и на внешнем контуре. Внимание СМИ в первую очередь приковано к австрийскому вектору. В...
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