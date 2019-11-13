Чем ответила РФ на просьбу помочь в приобретении истребителей

Взамен на просьбу о помощи в покупке истребителей Россия предложила разместить на территории Беларуси свою военно-воздушную базу. Этот факт не решает проблему развития собственной авиации.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на телеканале СТВ 13 ноября.

По его словам, белорусская сторона пробовала договориться с российской об оказании помощи в приобретении дорогостоящих истребителей.

«Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», - сказал он.

Беларуси пришлось рассчитывать на собственные силы. Средства для техники были давно зарезервированы на счетах Минобороны.

«Проведена большая работа после этого по переподготовке летчиков, техников, инфраструктуры, руководящих документов, заключение договоров, контрактная работа. Сегодня мы уже имеем результат. Этот день еще знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолетов», - отметил Зась.

По его словам, новые самолеты необходимы, так как белорусские истребители МиГ-29 «уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса - и морального, и физического». Ремонт и продление ресурсов уже невозможны.

Зась назвал поступление современных многофункциональных истребителей Су-30СМ историческим днем и важным событием для ВС страны.

Договор на поставку 12 истребителей был заключен между Россией и Беларусью 20 июня 2017 года. Общая сумма контракта определена в 600 миллионов долларов, то есть каждый самолет обойдется в 50 млн. В среду в Барановичах приземлились первые два истребителя из этой партии. В 2019 году Беларусь рассчитывает получить первое звено из четырех Су-30СМ.

Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь 13 ноября.