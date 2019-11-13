Беларусь пересмотрит договор пограничного сотрудничества с Россией

Для продления договора о совместной охране внешней границы Союзного государства необходимо проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России и обеспечить равные права пограничников обеих сторон.

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и Госсекретаря Совбеза Станислава Зася 14 ноября, сообщает пресс-служба президента.

По мнению президента, Беларусь выполняет свои обязательства по охране границы на 100 процентов. Это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.

«Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, - заявил Лукашенко. - Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть».

Глава государства возмутился тем, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу.

«То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», - сказал президент.

По итогам доклада президенту глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо отметил, что при работе над изменениями в договор о взаимных усилиях в охране границы нужно обеспечить равные права для пограничников Беларуси и России, передает БЕЛТА .

«В новом договоре нужно расставить все точки над "i". Мы равноправные - что российские пограничники, что белорусские, - заявил Лаппо. - Мы всегда выполняли свои союзнические обязательства и будем их выполнять. И претензий к нам никогда не было. Но требуем тоже и нас уважать».

Беларусь, по его словам, не намерена выходить из договора, однако будет настаивать на его обновлении.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет.