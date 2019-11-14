Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей Сегодня стартует четвертый день гонки. Избирательные участки, а их в стране около 6 тысяч, откроют свои двери в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Прозрачность и...

Сегодня стартует четвертый день гонки. Избирательные участки, а их в стране около 6 тысяч, откроют свои двери в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Прозрачность и честность процесса контролируют 30 тысяч национальных наблюдателей и еще тысяча от международных организаций - СНГ, ПАСЕ, БДИПЧ и ОБСЕ. В ЦИК отмечают высокую активность со стороны избирателей на досрочном голосовании. По последним данным, за три дня на участки пришли более 19 процентов избирателей. Напомним, на 110 мест в парламенте претендуют 515 кандидатов. Проголосовать досрочно можно будет до субботы включительно.