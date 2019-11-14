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Во Дворце Независимости состоялся разговор о пограничном взаимодействии с Россией
15.11.2019 07:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПограничное ведомство Беларуси на 100 % выполняет свои обязательства. О пограничном взаимодействии с Россией накануне состоялся разговор во Дворце Независимости.
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Пограничное ведомство Беларуси на 100 % выполняет свои обязательства. О пограничном взаимодействии с Россией накануне состоялся разговор во Дворце Независимости. ...
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