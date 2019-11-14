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Во Дворце Независимости состоялся разговор о пограничном взаимодействии с Россией

15.11.2019 07:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пограничное ведомство Беларуси на 100 % выполняет свои обязательства. О пограничном взаимодействии с Россией накануне состоялся разговор во Дворце Независимости.
 
 
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Пограничное ведомство Беларуси на 100 % выполняет свои обязательства. О пограничном взаимодействии с Россией накануне состоялся разговор во Дворце Независимости. ...
 
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