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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы работы предприятий дрожжевой отрасли обсуждают на совещании у Президента Состав участников внушительный: это госаппарат, профильные министры, губернаторы и руководители предприятий. К этой теме возвращались дважды и в 2018-м. Казалось бы,...

Состав участников внушительный: это госаппарат, профильные министры, губернаторы и руководители предприятий. К этой теме возвращались дважды и в 2018-м. Казалось бы, акценты расставлены, нужно работать. Но ее снова вынесли на уровень Президента.