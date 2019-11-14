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Вопросы работы предприятий дрожжевой отрасли обсуждают на совещании у Президента
15.11.2019 12:25 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСостав участников внушительный: это госаппарат, профильные министры, губернаторы и руководители предприятий. К этой теме возвращались дважды и в 2018-м. Казалось бы, акценты расставлены, нужно работать. Но ее снова вынесли на уровень Президента.
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Состав участников внушительный: это госаппарат, профильные министры, губернаторы и руководители предприятий. К этой теме возвращались дважды и в 2018-м. Казалось бы,...
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