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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Досрочное голосование: самая высокая явка в Витебской области В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей. По данным Центризбиркома, за три дня самая высокая явка в северном...

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей. По данным Центризбиркома, за три дня самая высокая явка в северном регионе. Там свой голос отдали более 21 процента избирателей. В Оршанском районе с выбором определились 17,6 процентов граждан. На участках с первого дня досрочного голосования работают наблюдатели. Для волеизъявления граждан созданы все условия: закрытые кабины, прозрачные урны,