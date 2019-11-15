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Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК
16.11.2019 21:08 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПримите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.
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Работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств Дорогие труженики села! Примите сердечные поздравления...
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