ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая пресс-конференция в инфоцентре ЦИК состоится завтра в 10:00

16.11.2019 21:33 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уже завтра во Дворце Республики состоится первая пресс-конференция Центризбиркома. Именно там разместился информационный центр. Каждые 2 часа глава ЦИК Лидия Ермошина и ее помощники будут рассказывать журналистам о ходе основного дня голосования. Также запланированы прямые линии с избирательными комиссиями из регионов. Дворец Республики станет и главной площадкой для работы журналистов. Освещать выборы из эпицентра событий будут около 700 репортеров и обозревателей. Почти половина - представители зарубежных СМИ. Свое мнение о происходящем смогут высказать эксперты. Среди них - международные наблюдатели, правоведы, политологи. Всего около четырех десятков специалистов. Сразу 2 новых корпункта Агентства теленовостей начнут свою работу с открытием участков. Оперативную информацию о ходе голосования мои коллеги будут передавать из инфоцентра и ЦИКа с 8 утра в прямом эфире на протяжении всего дня.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра во Дворце Республики состоится первая пресс-конференция Центризбиркома. Именно там разместился информационный центр. Каждые 2 часа глава ЦИК Лидия...
 
Новости дня
Новости политики
 
С. Лебедев: Миссия СНГ положительно оценивает ход избирательной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кофта с капюшоном найк вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика