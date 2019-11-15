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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С. Лебедев: Миссия СНГ положительно оценивает ход избирательной кампании Чистоту и прозрачность выборов отмечают международные наблюдатели. Самая большая миссия традиционно от СНГ - 475 человек из 8 стран. Наблюдатели подчеркивают также...

Чистоту и прозрачность выборов отмечают международные наблюдатели. Самая большая миссия традиционно от СНГ - 475 человек из 8 стран. Наблюдатели подчеркивают также создание всех условий для голосования людей с ограниченными возможностями и эффективность такой практики, как досрочное голосование (ее доказывает высокая явка). Подробнее о впечатлениях миссии СНГ поговорим с ее руководителем - председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГОн на прямой связи со студией