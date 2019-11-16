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За пределами Беларуси образованы 46 участков в 38 странах

17.11.2019 08:12 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Проголосовать за своего кандидата белорусы могут и за рубежом - в посольствах или генконсульствах. За пределами страны образованы 46 участков в 38 странах. В России выборы пройдут в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. Также 3 участка будут в Польше. По два образовано в Германии, Латвии, США и Турции. Дополнительная информация размещена на сайтах посольств.
 
 
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Проголосовать за своего кандидата белорусы могут и за рубежом - в посольствах или генконсульствах. За пределами страны образованы 46 участков в 38 странах. В России...
 
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